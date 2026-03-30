41ème édition de la descente Bidon

Quai de Bethléem Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 23:30:00

Date(s) :

2026-08-09

La descente bidon de Clamecy, c’est depuis 1984, l’événement le plus fun et le plus déjanté de l’été ! Construis ton radeau en bidons, enfile ton plus beau déguisement et descends l’Yonne dans une ambiance festive et décalée. Prêt à relever le défi ? Les Crapauds de Basseville t’attendent ! Evénement gratuit .

Quai de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté ladescentebidon@orange.fr

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English : 41ème édition de la descente Bidon

L’événement 41ème édition de la descente Bidon Clamecy a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Clamecy Haut Nivernais