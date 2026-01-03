MARCHE HEBDOMADAIRE CLAMECY Rue du Grand Marché Clamecy

MARCHE HEBDOMADAIRE CLAMECY

Rue du Grand Marché Halle de l’Hôtel de Ville Clamecy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03 06:00:00

fin : 2029-01-06 14:00:00

Date(s) :

2026-01-03 2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24 2026-01-31 2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16

Chaque samedi toute l’année un marché de plein vent et une halle alimentaire… Attirant beaucoup d’habitants des campagnes environnantes le marché de Clamecy est un rendez-vous hebdomadaire très dynamique qui témoigne de l’attractivité de la cité.

Au carrefour des routes commerciales du territoire, au cœur d’une campagne dynamique, les producteurs et les marchands ont le goût des produits authentiques et de qualité !

Chalands et gourmets ne s’y trompent pas et viennent chaque semaine satisfaire leurs papilles, mais aussi échanger les nouvelles et régaler leurs yeux en flânant entre les portants de vêtements ou les étals de chaussures, plantes et plants apportent leur touche colorée à ce tableau qu’il faut absolument découvrir ! .

Rue du Grand Marché Halle de l’Hôtel de Ville Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 50 70

