Little Films Festival Non-Non dans l’espace Cinéma Casino Clamecy
mercredi 5 août 2026 · Cinéma Casino · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
Little Films Festival Non-Non dans l’espace
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:30:00
fin : 2026-08-08 11:10:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-08
Dans le cadre de Little Films Festival, projection de Non-Non dans l’espace – Tout public 52 mn De Wassim Boutaleb Joutei Non-Non, Groc Groc, Magaïveur et toute la bande de Sous-Bois-Les-Bains embarquent pour une mission spatiale et atterrissent sur une planète inconnue. La rencontre avec Croaâk, un petit homme vert, transforme le voyage en une histoire d’amitié interplanétaire ! D’après l’univers des albums de Magali Le Huche. .
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cinema.clamecy@orange.fr
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English : Little Films Festival Non-Non dans l’espace
L’événement Little Films Festival Non-Non dans l’espace Clamecy a été mis à jour le 2026-07-18 par OT Clamecy Haut Nivernais
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