Les Claudios en concert Guinguette de la Tambourinette Guinguette de la Tambourinette Clamecy
samedi 11 juillet 2026 · Guinguette de la Tambourinette · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
Les Claudios en concert Guinguette de la Tambourinette
Guinguette de la Tambourinette 3 Chemin du Port Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 21:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Concert du groupe Les Claudios Chansons déboussolées A donf, irresistables .
Guinguette de la Tambourinette 3 Chemin du Port Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 91 87
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English : Les Claudios en concert Guinguette de la Tambourinette
L’événement Les Claudios en concert Guinguette de la Tambourinette Clamecy a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Clamecy Haut Nivernais
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