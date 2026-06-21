Les Claudios en concert Guinguette de la Tambourinette Guinguette de la Tambourinette Clamecy

samedi 11 juillet 2026 · Guinguette de la Tambourinette · Clamecy

Informations pratiques

Clamecy

Les Claudios en concert Guinguette de la Tambourinette

Guinguette de la Tambourinette 3 Chemin du Port Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11 21:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Concert du groupe Les Claudios Chansons déboussolées A donf, irresistables .

Guinguette de la Tambourinette 3 Chemin du Port Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 91 87

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English : Les Claudios en concert Guinguette de la Tambourinette

L’événement Les Claudios en concert Guinguette de la Tambourinette Clamecy a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Clamecy Haut Nivernais