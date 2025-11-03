Les livres envahissent le Grand Marché à Clamecy Rue du Grand Marché Clamecy

Les livres envahissent le Grand Marché à Clamecy

Rue du Grand Marché Le Grand Marché Clamecy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-08-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-05

3ème édition d’un salon et marché du livre en plein air, organisé par les libraires installés rue du Grand Marché en partenariat avec la Ville, la paroisse et plusieurs entreprises et associations.

Avec la participation d’une trentaine d’auteurs (pour la plupart résidant à Clamecy ou à proximité), de plusieurs éditeurs, de bouquinistes, d’associations de promotion des écrivains et du patrimoine local, et d’autres acteurs de la chaîne du livre représentés localement.

Retrouvez plusieurs animations organisées tout au long de l’après-midi (lectures, ateliers, …) ainsi que plusieurs rencontres avec des auteur.rices. Entrée libre .

Rue du Grand Marché Le Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 41 18 librairie.lemillefeuille@orange.fr

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English : Les livres envahissent le Grand Marché à Clamecy

L’événement Les livres envahissent le Grand Marché à Clamecy Clamecy a été mis à jour le 2026-03-10 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)