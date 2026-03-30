Visites commentées Clamecy Entre ombres et lumières Office de tourisme Clamecy

Visites commentées Clamecy Entre ombres et lumières

Office de tourisme 7-9 rue du Grand Marché Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:30:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21 2026-09-04

Qui n’a jamais rêvé de découvrir les charmes d’une ville à la nuit tombée ? Laissez-vous conduire, au coucher du soleil, dans les rues de la cité des flotteurs par les guides de la Société scientifique et artistique de Clamecy qui vous accompagneront dans cette balade à la fois poétique et historique Durée environ 1h30 Gratuit. Attention places limitées, réservation conseillée à l’Office de Tourisme sur place 7-9 rue du Grand Marché 58500 Clamecy Par téléphone au 03 86 27 02 51 Par email à accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr .

Office de tourisme 7-9 rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51 accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites commentées Clamecy Entre ombres et lumières

L’événement Visites commentées Clamecy Entre ombres et lumières Clamecy a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Clamecy Haut Nivernais