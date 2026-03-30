Visites commentées Clamecy Entre ombres et lumières Office de tourisme Clamecy
Visites commentées Clamecy Entre ombres et lumières Office de tourisme Clamecy vendredi 10 juillet 2026.
Visites commentées Clamecy Entre ombres et lumières
Office de tourisme 7-9 rue du Grand Marché Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:30:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21 2026-09-04
Qui n’a jamais rêvé de découvrir les charmes d’une ville à la nuit tombée ? Laissez-vous conduire, au coucher du soleil, dans les rues de la cité des flotteurs par les guides de la Société scientifique et artistique de Clamecy qui vous accompagneront dans cette balade à la fois poétique et historique Durée environ 1h30 Gratuit. Attention places limitées, réservation conseillée à l’Office de Tourisme sur place 7-9 rue du Grand Marché 58500 Clamecy Par téléphone au 03 86 27 02 51 Par email à accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr .
Office de tourisme 7-9 rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51 accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr
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L’événement Visites commentées Clamecy Entre ombres et lumières Clamecy a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Clamecy Haut Nivernais
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