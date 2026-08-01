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Feux d’artifice à la Tambourinette La Tambourinette Clamecy

lundi 10 août 2026 · La Tambourinette · Clamecy

Feux d’artifice à la Tambourinette La Tambourinette Clamecy

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
23:00:00
Lieu
La Tambourinette
Adresse
Chemin du Port
Ville
58500 Clamecy
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Clamecy

Feux d’artifice à la Tambourinette

La Tambourinette Chemin du Port Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 23:00:00
fin : 2026-08-09 23:30:00

Date(s) :
2026-08-09

Feux d’artifice à la Tambourinette offert par la ville de Clamecy   .

La Tambourinette Chemin du Port Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 50 70 

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English : Feux d’artifice à la Tambourinette

L’événement Feux d’artifice à la Tambourinette Clamecy a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Clamecy Haut Nivernais

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