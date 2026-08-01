AGENDA · Clamecy
Feux d’artifice à la Tambourinette La Tambourinette Clamecy
lundi 10 août 2026 · La Tambourinette · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
Feux d’artifice à la Tambourinette
La Tambourinette Chemin du Port Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 23:00:00
fin : 2026-08-09 23:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Feux d’artifice à la Tambourinette offert par la ville de Clamecy .
La Tambourinette Chemin du Port Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 50 70
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English : Feux d’artifice à la Tambourinette
L’événement Feux d’artifice à la Tambourinette Clamecy a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Clamecy Haut Nivernais
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