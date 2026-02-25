Le Chevalet organise L’art dans les rues de Clamecy Rue Bourgeoise Clamecy

Le Chevalet organise L’art dans les rues de Clamecy

Clamecy Nièvre

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

2026-06-06

Venez peindre votre œuvre sur site et partager un moment convivial. Toutes techniques et tous niveaux de peintures acceptés Thème une représentation de la ville de Clamecy.

Accueil et remise des prix salle du Centre Culturel Romain Rolland Inscription gratuite Manifestation proposée par l’association Le Chevalet .

+33 6 13 75 58 15 picqhammond.m@gmail.com

English : Le Chevalet organise L’art dans les rues de Clamecy

