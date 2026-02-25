Le Chevalet organise L’art dans les rues de Clamecy Rue Bourgeoise Clamecy
Le Chevalet organise L’art dans les rues de Clamecy Rue Bourgeoise Clamecy samedi 6 juin 2026.
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Venez peindre votre œuvre sur site et partager un moment convivial. Toutes techniques et tous niveaux de peintures acceptés Thème une représentation de la ville de Clamecy.
Accueil et remise des prix salle du Centre Culturel Romain Rolland Inscription gratuite Manifestation proposée par l’association Le Chevalet .
Rue Bourgeoise Les rues de Clamecy Salle du Centre Culturel Romain Rolland Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 75 58 15 picqhammond.m@gmail.com
