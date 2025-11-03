Exposition de Nuritsugu MATSUI Peinture et Poterie Galerie de l’Office de Tourisme Clamecy

Exposition de Nuritsugu MATSUI Peinture et Poterie Galerie de l’Office de Tourisme Clamecy jeudi 30 avril 2026.

Exposition de Nuritsugu MATSUI Peinture et Poterie

Galerie de l’Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 10:00:00
fin : 2026-05-05 18:00:00

Date(s) :
2026-04-30

Exposition des œuvres de Nuritsugu MATSUI Peinture, poterie   .

Galerie de l’Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51  accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr

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English : Exposition de Nuritsugu MATSUI Peinture et Poterie

L’événement Exposition de Nuritsugu MATSUI Peinture et Poterie Clamecy a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Clamecy Haut Nivernais

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