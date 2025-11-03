Exposition de Nuritsugu MATSUI Peinture et Poterie Galerie de l’Office de Tourisme Clamecy
Exposition de Nuritsugu MATSUI Peinture et Poterie Galerie de l’Office de Tourisme Clamecy jeudi 30 avril 2026.
Exposition de Nuritsugu MATSUI Peinture et Poterie
Galerie de l’Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 10:00:00
fin : 2026-05-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-30
Exposition des œuvres de Nuritsugu MATSUI Peinture, poterie .
Galerie de l’Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51 accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr
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English : Exposition de Nuritsugu MATSUI Peinture et Poterie
L’événement Exposition de Nuritsugu MATSUI Peinture et Poterie Clamecy a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Clamecy Haut Nivernais