Clamecy

Les Allumeurs des Toiles présentent La couleuvre noire Drame de Aurélien Vernhes-Lermusiaux

cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 20:00:00

fin : 2026-05-26 21:30:00

Date(s) :

2026-05-25 2026-05-26

Les Allumeurs des Toiles présentent La couleuvre noire Drame de Aurélien Vernhes-Lermusiaux France, Colombie, Brésil 1h25

Après des années d’absence, Ciro revient chez lui, au chevet de sa mère. Dans ce désert colombien de la Tatacoa, il retrouve ceux qu’il avait fuis et affronte les derniers gardiens d’un territoire aussi fragile qu’envoûtant.

Raconter le film serait un peu le déflorer tant sa beauté repose sur son impressionnisme, ses images et sa musique plus que sur des explications, des paroles. Tout ici est un peu mystérieux, se comprend ou plutôt se ressent sans qu’on nous

explique grand-chose. C’est un cinéma de sensations. […] On dira aussi que c’est un très beau film. Les Inrockuptibles .

cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté associationallumeursdestoiles@gmail.com

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English : Les Allumeurs des Toiles présentent La couleuvre noire Drame de Aurélien Vernhes-Lermusiaux

L’événement Les Allumeurs des Toiles présentent La couleuvre noire Drame de Aurélien Vernhes-Lermusiaux Clamecy a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Clamecy Haut Nivernais