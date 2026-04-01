Conversation en japonais Local partagé Clamecy

Clamecy

Conversation en japonais

Local partagé 19 Rue des Moulins Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26 16:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Parlons en japonais ensemble ! Venez discuter avec des personnes qui ont cette langue maternelle et d’autres qui souhaitent l’apprendre… Ouvert à tous les curieux ou amoureux de cette langue & tous les niveaux sont acceptés (bienvenue aux débutants). Les ateliers seront animés de manière tournante par ceux qui veulent au sein du groupe, parmi les apprenants.

Évènement gratuit

Inscription obligatoire par mail à reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org .

Local partagé 19 Rue des Moulins Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org

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English : Conversation en japonais

L’événement Conversation en japonais Clamecy a été mis à jour le 2026-04-11 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)