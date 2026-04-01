Conversation en japonais Local partagé Clamecy
Conversation en japonais Local partagé Clamecy dimanche 26 avril 2026.
Clamecy
Conversation en japonais
Local partagé 19 Rue des Moulins Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26 16:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Parlons en japonais ensemble ! Venez discuter avec des personnes qui ont cette langue maternelle et d’autres qui souhaitent l’apprendre… Ouvert à tous les curieux ou amoureux de cette langue & tous les niveaux sont acceptés (bienvenue aux débutants). Les ateliers seront animés de manière tournante par ceux qui veulent au sein du groupe, parmi les apprenants.
Évènement gratuit
Inscription obligatoire par mail à reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org .
Local partagé 19 Rue des Moulins Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reseau-clamecy@cooperativedessavoirs.org
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English : Conversation en japonais
L’événement Conversation en japonais Clamecy a été mis à jour le 2026-04-11 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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