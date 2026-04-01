RETROGAMING jeux de boxe/catch/ring salle COLAS BREUGNON Clamecy
RETROGAMING jeux de boxe/catch/ring salle COLAS BREUGNON Clamecy dimanche 19 avril 2026.
Clamecy
RETROGAMING jeux de boxe/catch/ring
salle COLAS BREUGNON 32 Rue du Président Wilson Clamecy Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-04-19 19:00:00
Date(s) :
2026-04-19
De 14h à 19h, découvrez de nombreux jeux ayant pour thème les sports de combat tels que PUNCH-OUT , ROCKY , READY2RUMBLE BOXING et WRESTLEMANIA: THE ARCADE GAME . Une compétition sera également organisée autour du jeu vidéo WWE ALL STAR sur XBOX 360, avec en premier prix le jeu WWE 2K26 sur PS5. Une buvette sera également proposée. Limitée aux plus de 12 ans. .
salle COLAS BREUGNON 32 Rue du Président Wilson Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté retrooldies@outlook.fr
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English : RETROGAMING jeux de boxe/catch/ring
L’événement RETROGAMING jeux de boxe/catch/ring Clamecy a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Clamecy Haut Nivernais
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