RETROGAMING jeux de boxe/catch/ring salle COLAS BREUGNON Clamecy

Clamecy

RETROGAMING jeux de boxe/catch/ring

salle COLAS BREUGNON 32 Rue du Président Wilson Clamecy Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-04-19

De 14h à 19h, découvrez de nombreux jeux ayant pour thème les sports de combat tels que PUNCH-OUT , ROCKY , READY2RUMBLE BOXING et WRESTLEMANIA: THE ARCADE GAME . Une compétition sera également organisée autour du jeu vidéo WWE ALL STAR sur XBOX 360, avec en premier prix le jeu WWE 2K26 sur PS5. Une buvette sera également proposée. Limitée aux plus de 12 ans. .

salle COLAS BREUGNON 32 Rue du Président Wilson Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté retrooldies@outlook.fr

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English : RETROGAMING jeux de boxe/catch/ring

L’événement RETROGAMING jeux de boxe/catch/ring Clamecy a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Clamecy Haut Nivernais