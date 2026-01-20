Randonnée Pédibus Rando Clamecy Place des Jeux Clamecy
Randonnée Pédibus Rando Clamecy Place des Jeux Clamecy samedi 18 avril 2026.
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
Association affiliée à la FFRP, Pédibus Rando vous propose des marches bimensuelles d’une durée de 2 à 3 heures pour une distance de 8 à 10 km, de difficulté moyenne Ouvert à tout public Possibilité de découverte pour 2 randonnées sans adhésion Renseignements M. François Lélu au 06 84 47 81 32 Samedi 18 avril 2026 à 14h randonnée à Clamecy, départ Place des Jeux .
Place des Jeux Clamecy Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 47 81 32
