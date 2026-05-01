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Lecture à la librairie du marché Librairie du marché Clamecy

Lecture à la librairie du marché Librairie du marché Clamecy

Lecture à la librairie du marché Librairie du marché Clamecy samedi 23 mai 2026.

Lieu : Librairie du marché

Adresse : 8 Rue du Grand Marché

Ville : 58500 Clamecy

Département : Nièvre

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Clamecy

Lecture à la librairie du marché

Librairie du marché 8 Rue du Grand Marché Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Lecture totale des mots Participation des êtres Ecoute de tout sur site librairie du marché dans votre ville
Léonore Boulanger chant
Jean-Daniel Botta poème
Accès libre   .

Librairie du marché 8 Rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 18 93  librairiedumarche@gmail.com

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English : Lecture à la librairie du marché

L’événement Lecture à la librairie du marché Clamecy a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Clamecy Haut Nivernais

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