Lecture à la librairie du marché Librairie du marché Clamecy

Clamecy

Lecture à la librairie du marché

Librairie du marché 8 Rue du Grand Marché Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Lecture totale des mots Participation des êtres Ecoute de tout sur site librairie du marché dans votre ville

Léonore Boulanger chant

Jean-Daniel Botta poème

Accès libre .

Librairie du marché 8 Rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 18 93 librairiedumarche@gmail.com

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English : Lecture à la librairie du marché

L’événement Lecture à la librairie du marché Clamecy a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Clamecy Haut Nivernais