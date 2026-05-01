Lecture à la librairie du marché Librairie du marché Clamecy
Lecture à la librairie du marché Librairie du marché Clamecy samedi 23 mai 2026.
Clamecy
Lecture à la librairie du marché
Librairie du marché 8 Rue du Grand Marché Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 21:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Lecture totale des mots Participation des êtres Ecoute de tout sur site librairie du marché dans votre ville
Léonore Boulanger chant
Jean-Daniel Botta poème
Accès libre .
Librairie du marché 8 Rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 18 93 librairiedumarche@gmail.com
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English : Lecture à la librairie du marché
L’événement Lecture à la librairie du marché Clamecy a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Clamecy Haut Nivernais
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