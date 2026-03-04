Projection du film Germinal, de 1963, Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland, Clamecy

Projection du film Germinal, de 1963 Samedi 23 mai, 21h00 Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Projection du film Germinal de 1963

Pour la Nuit des musées, le musée de Clamecy organise la projection gratuite d’un film en noir et blanc de 1963, Germinal. On sait que le roman de Zola, qui a dépeint de manière inoubliable le monde des mines de charbon, a inspiré plusieurs adaptations, dont celle de 1993 qui réunissait un célèbre casting comptant Renaud et Depardieu. La version que l’on propose, plus ancienne, réalisée par Yves Allégret, est interpretée notamment par Claude Brasseur dans le rôle de Chaval et Bernard Blier dans celui du directeur Hennebeau. Cette fresque retrace la vie laborieuse de mineurs de charbon du Nord, leur révolte et leur grève. Le directeur du musée évoquera en introduction les différences entre le roman de Zola et la version filmée, et il fera aussi un parallèle entre les mineurs du Nord et les flotteurs de Clamecy, les uns et les autres travaillant au XIXe siècle à exploiter un combustible qui servait notamment aux Parisiens à se chauffer.

Musée d’Art et d’Histoire Romain Rolland 13 Avenue de la République, 58500 Clamecy, France Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386271799 https://www.clamecy.fr/que-faire-a-clamecy/envie-de-culture/musee/ Romain Rolland (1866-1944) est un écrivain français, Prix Nobel de littérature de 1915. Agrégé d’histoire et docteur ès lettres, il enseigne à l’École Normale et à la Sorbonne avant de se consacrer au théâtre et à la littérature. Il devient célèbre grâce à « Jean-Christophe », roman en dix volumes parus entre 1904 et 1912. Très critique envers les deux camps des belligérants pendant la Grande Guerre, il est dans l’entre-deux-guerres une figure du mouvement pacifiste international, de la lutte antifasciste et du Front populaire. La maison natale de Romain Rolland constitue l’un des espaces du musée de Clamecy. Celui-ci est installé en effet dans quatre bâtiments : l’hôtel du duc de Bellegarde datant du XVIIe siècle, la maison natale de Romain Rolland, celle de son grand-père maternel et une extension contemporaine. Propriété /gestion : Propriété de la commune de Clamecy.

Nuit européenne des musées

© Gilbert Renaud