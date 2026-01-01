Conférence Liberté-Egalité-Fraternité , la devise républicaine française de son origine à nos jours Médiathèque François Mitterrand Clamecy
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 14:30:00
fin : 2026-01-21 16:30:00
Date(s) :
2026-01-21
Conférence Liberté-Egalité-Fraternité , la devise républicaine française de son origine à nos jours Proposée par l’Université du Temps Libre et présentée par Jean-Louis Messy, réserviste citoyen de l’Education Nationale, président d’honneur de la section nivernaise de l’Ordre National du Mérite .
Médiathèque François Mitterrand 26 rue Jean Jaurès Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 30 69 mediatheque-clamecy@wanadoo.fr
English :
