Conférence Liberté-Egalité-Fraternité , la devise républicaine française de son origine à nos jours Médiathèque François Mitterrand Clamecy

Conférence Liberté-Egalité-Fraternité , la devise républicaine française de son origine à nos jours

Médiathèque François Mitterrand 26 rue Jean Jaurès Clamecy Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 14:30:00

fin : 2026-01-21 16:30:00

Date(s) :

2026-01-21

Conférence Liberté-Egalité-Fraternité , la devise républicaine française de son origine à nos jours Proposée par l’Université du Temps Libre et présentée par Jean-Louis Messy, réserviste citoyen de l’Education Nationale, président d’honneur de la section nivernaise de l’Ordre National du Mérite .

Médiathèque François Mitterrand 26 rue Jean Jaurès Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 30 69 mediatheque-clamecy@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence Liberté-Egalité-Fraternité , la devise républicaine française de son origine à nos jours Clamecy a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Clamecy Haut Nivernais