Les Allumeurs des Toiles présentent Yellow Letters Drame de Ilker Çatak Cinéma Casino Clamecy
lundi 31 août 2026 · Cinéma Casino · Clamecy
Informations pratiques
Clamecy
Les Allumeurs des Toiles présentent Yellow Letters Drame de Ilker Çatak
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 18:30:00
fin : 2026-08-31 20:38:00
Date(s) :
2026-08-31 2026-09-01
Les Allumeurs des Toiles présentent Yellow Letters Drame de Ilker Çatak 2h08 Allemagne, France, Turquie
Professeur à la faculté d’Ankara, Aziz reçoit la lettre jaune qui lui signifie arbitrairement sa révocation. Quand sa femme Derya, célèbre comédienne au théâtre national, la reçoit à son tour, c’est le coup de grâce pour le couple. L’un et
l’autre, condamnés pour leurs idées, sont obligés de se réfugier à Istanbul chez la mère d’Aziz. Le compromis entre cette précarité nouvelle et leur engagement politique va mettre leur mariage à l’épreuve.
Une œuvre forte, brillamment portée par ses acteurs et son ambitieuse mise en scène. L’Humanité .
Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté associationallumeursdestoiles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Allumeurs des Toiles présentent Yellow Letters Drame de Ilker Çatak
L’événement Les Allumeurs des Toiles présentent Yellow Letters Drame de Ilker Çatak Clamecy a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Clamecy Haut Nivernais
À voir aussi à Clamecy (Nièvre)
- La Coopérative des savoirs propose Bases et accords simples pour débutants à la guitare Clamecy 4 août 2026
- Little Films Festival Non-Non dans l’espace Cinéma Casino Clamecy 5 août 2026
- Les livres envahissent le Grand Marché à Clamecy Rue du Grand Marché Clamecy 5 août 2026
- Visites commentées Clamecy, de Saint-Martin au parc d’Argence Office de tourisme de Clamecy Clamecy 6 août 2026
- Visites commentées Clamecy Entre ombres et lumières Office de tourisme Clamecy 7 août 2026