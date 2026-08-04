Les Allumeurs des Toiles présentent Yellow Letters Drame de Ilker Çatak Cinéma Casino Clamecy

Informations pratiques

Clamecy

Les Allumeurs des Toiles présentent Yellow Letters Drame de Ilker Çatak

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-31 18:30:00

fin : 2026-08-31 20:38:00

Date(s) :

2026-08-31 2026-09-01

Les Allumeurs des Toiles présentent Yellow Letters Drame de Ilker Çatak 2h08 Allemagne, France, Turquie

Professeur à la faculté d’Ankara, Aziz reçoit la lettre jaune qui lui signifie arbitrairement sa révocation. Quand sa femme Derya, célèbre comédienne au théâtre national, la reçoit à son tour, c’est le coup de grâce pour le couple. L’un et

l’autre, condamnés pour leurs idées, sont obligés de se réfugier à Istanbul chez la mère d’Aziz. Le compromis entre cette précarité nouvelle et leur engagement politique va mettre leur mariage à l’épreuve.

Une œuvre forte, brillamment portée par ses acteurs et son ambitieuse mise en scène. L’Humanité .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté associationallumeursdestoiles@gmail.com

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English : Les Allumeurs des Toiles présentent Yellow Letters Drame de Ilker Çatak

L’événement Les Allumeurs des Toiles présentent Yellow Letters Drame de Ilker Çatak Clamecy a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Clamecy Haut Nivernais