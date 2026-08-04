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Les Allumeurs des Toiles présentent Yellow Letters Drame de Ilker Çatak Cinéma Casino Clamecy

lundi 31 août 2026 · Cinéma Casino · Clamecy

Les Allumeurs des Toiles présentent Yellow Letters Drame de Ilker Çatak Cinéma Casino Clamecy

Informations pratiques

Début
lundi 31 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Cinéma Casino
Adresse
41 Route de Pressures
Ville
58500 Clamecy
Département
Nièvre
Tarif
6 6 6 Tarif réduit Tarif réduit

Clamecy

Les Allumeurs des Toiles présentent Yellow Letters Drame de Ilker Çatak

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 18:30:00
fin : 2026-08-31 20:38:00

Date(s) :
2026-08-31 2026-09-01

Les Allumeurs des Toiles présentent Yellow Letters Drame de Ilker Çatak 2h08 Allemagne, France, Turquie
Professeur à la faculté d’Ankara, Aziz reçoit la lettre jaune qui lui signifie arbitrairement sa révocation. Quand sa femme Derya, célèbre comédienne au théâtre national, la reçoit à son tour, c’est le coup de grâce pour le couple. L’un et
l’autre, condamnés pour leurs idées, sont obligés de se réfugier à Istanbul chez la mère d’Aziz. Le compromis entre cette précarité nouvelle et leur engagement politique va mettre leur mariage à l’épreuve.
Une œuvre forte, brillamment portée par ses acteurs et son ambitieuse mise en scène. L’Humanité   .

Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   associationallumeursdestoiles@gmail.com

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English : Les Allumeurs des Toiles présentent Yellow Letters Drame de Ilker Çatak

L’événement Les Allumeurs des Toiles présentent Yellow Letters Drame de Ilker Çatak Clamecy a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Clamecy Haut Nivernais

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