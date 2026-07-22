Informations pratiques

Chabrillan

Course pédestre Ronde Chabrillanaise

Les Charmes Chabrillan Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

8km

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 07:45:00

fin : 2026-08-02 12:00:00

Date(s) :

2026-08-02

37e édition de la Ronde Chabrillanaise en souvenir d’Alain Charrier.

Inscriptions sur place dès 7h45 ou en ligne lesportif.com

Aucune inscription ne sera acceptée par courriel ou par sms.

Retrait des dossards jeudi 30 de 19h à 20h, cour de l’école.

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Les Charmes Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 96 50 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

37th edition of the Ronde Chabrillanaise in memory of Alain Charrier.

Register on-site starting at 7:45 a.m. or online at lesportif.com

No registrations will be accepted via email or text message.

Race bibs can be picked up on Thursday, the 30th, from 7:00 p.m. to 8:00 p.m. in the school courtyard.

L’événement Course pédestre Ronde Chabrillanaise Chabrillan a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme