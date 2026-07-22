Course pédestre Ronde Chabrillanaise Chabrillan
dimanche 2 août 2026 · Chabrillan
Informations pratiques
Chabrillan
Course pédestre Ronde Chabrillanaise
Les Charmes Chabrillan Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
8km
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:45:00
fin : 2026-08-02 12:00:00
Date(s) :
2026-08-02
37e édition de la Ronde Chabrillanaise en souvenir d’Alain Charrier.
Inscriptions sur place dès 7h45 ou en ligne lesportif.com
Aucune inscription ne sera acceptée par courriel ou par sms.
Retrait des dossards jeudi 30 de 19h à 20h, cour de l’école.
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Les Charmes Chabrillan 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 96 50 99
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English :
37th edition of the Ronde Chabrillanaise in memory of Alain Charrier.
Register on-site starting at 7:45 a.m. or online at lesportif.com
No registrations will be accepted via email or text message.
Race bibs can be picked up on Thursday, the 30th, from 7:00 p.m. to 8:00 p.m. in the school courtyard.
L’événement Course pédestre Ronde Chabrillanaise Chabrillan a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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