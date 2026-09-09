Course Rose Quartier Fourchon Arles

Informations pratiques

Arles

Course Rose

Samedi 10 octobre 2026. Quartier Fourchon Hôpital Joseph Imbert Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Dans le cadre d’Octobre Rose, la Course Rose revient à Arles pour une 2ᵉ édition !

À l’occasion d’Octobre Rose, le Centre hospitalier d’Arles vous donne rendez-vous pour une matinée sportive, conviviale et solidaire.



Au Départ du Centre hospitalier d’Arles

– 7 km course ou marche

– Les bénéfices seront reversés au service d’oncologie du Centre hospitalier d’Arles.

– Inscriptions via le lien joint ou le QR code présent sur l’affiche



L’équipe d’organisation vous attend nombreux… et en rose ! .

Quartier Fourchon Hôpital Joseph Imbert Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Pink October, the Pink Run is returning to Arles for its second edition!

L’événement Course Rose Arles a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme d’Arles