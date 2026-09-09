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AGENDA · Arles

Course Rose Quartier Fourchon Arles

samedi 10 octobre 2026 · Quartier Fourchon · Arles

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Quartier Fourchon
Adresse
Hôpital Joseph Imbert
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
10 10 10

Arles

Course Rose

Samedi 10 octobre 2026. Quartier Fourchon Hôpital Joseph Imbert Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Dans le cadre d’Octobre Rose, la Course Rose revient à Arles pour une 2ᵉ édition !
À l’occasion d’Octobre Rose, le Centre hospitalier d’Arles vous donne rendez-vous pour une matinée sportive, conviviale et solidaire.

Au Départ du Centre hospitalier d’Arles
– 7 km course ou marche
– Les bénéfices seront reversés au service d’oncologie du Centre hospitalier d’Arles.
– Inscriptions via le lien joint ou le QR code présent sur l’affiche

L’équipe d’organisation vous attend nombreux… et en rose !   .

Quartier Fourchon Hôpital Joseph Imbert Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

As part of Pink October, the Pink Run is returning to Arles for its second edition!

L’événement Course Rose Arles a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme d’Arles

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