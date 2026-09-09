Course Rose Quartier Fourchon Arles
samedi 10 octobre 2026 · Quartier Fourchon · Arles
Informations pratiques
Arles
Course Rose
Samedi 10 octobre 2026. Quartier Fourchon Hôpital Joseph Imbert Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Dans le cadre d’Octobre Rose, la Course Rose revient à Arles pour une 2ᵉ édition !
À l’occasion d’Octobre Rose, le Centre hospitalier d’Arles vous donne rendez-vous pour une matinée sportive, conviviale et solidaire.
Au Départ du Centre hospitalier d’Arles
– 7 km course ou marche
– Les bénéfices seront reversés au service d’oncologie du Centre hospitalier d’Arles.
– Inscriptions via le lien joint ou le QR code présent sur l’affiche
L’équipe d’organisation vous attend nombreux… et en rose ! .
Quartier Fourchon Hôpital Joseph Imbert Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
As part of Pink October, the Pink Run is returning to Arles for its second edition!
L’événement Course Rose Arles a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme d’Arles
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