Espace toros de la Feria du Riz Arles

Espace toros de la Feria du Riz

Du samedi 5 au jeudi 10 septembre 2026 de 11h à 19h. Corrales de Gimeaux Arles Bouches-du-Rhône

La feria, ça commence avec l’Espace toros, le rendez-vous des aficionados.

Avant la féria, découvrez le monde taurin visite des toros de la feria, courses camarguaises, ateliers pédagogiques, démonstration par les écoles taurines.



Programme à venir. .

Corrales de Gimeaux Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 891 70 03 70 contact@arenes-arles.com

English :

The feria begins with the Espace toros, the meeting place for aficionados.

