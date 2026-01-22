Espace toros de la Feria du Riz Arles
Espace toros de la Feria du Riz Arles samedi 5 septembre 2026.
Espace toros de la Feria du Riz
Du samedi 5 au jeudi 10 septembre 2026 de 11h à 19h. Corrales de Gimeaux Arles Bouches-du-Rhône
Début : 2026-09-05 11:00:00
fin : 2026-09-10 19:00:00
2026-09-05
La feria, ça commence avec l’Espace toros, le rendez-vous des aficionados.
Avant la féria, découvrez le monde taurin visite des toros de la feria, courses camarguaises, ateliers pédagogiques, démonstration par les écoles taurines.
Corrales de Gimeaux Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 891 70 03 70 contact@arenes-arles.com
English :
The feria begins with the Espace toros, the meeting place for aficionados.
