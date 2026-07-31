Course Rose en Mortagne 8ème édition Gymnase de Gerbéviller Gerbéviller

Informations pratiques

Gerbéviller

Course Rose en Mortagne 8ème édition

Gymnase de Gerbéviller 12 Rue Gallieni Gerbéviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-25 13:45:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

8ème Edition de la Course Rose en Mortagne ! Préparez vos baskets et venez courir en famille. Échauffement à 13h45, départ de la course des enfants à 14h, départ des marcheurs à 14h15 et départ des coureurs à 15h.

Possibilité d’inscription sur place et retrait des tee-shirts de 10h à 15h. Tarif à partir de 6€.

Renseignement auprès de Mme Ferry au 06 11 27 03 10. Bulletin à télécharger en ligne sur le site de la mairie de Gerbéviller.Tout public

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Gymnase de Gerbéviller 12 Rue Gallieni Gerbéviller 54830 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 11 27 03 10

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English :

8th Annual Course Rose in Mortagne! Get your running shoes ready and come run with your family. Warm-up at 1:45 p.m., children’s race starts at 2:00 p.m., walkers start at 2:15 p.m., and runners start at 3:00 p.m.

On-site registration and T-shirt pickup available from 10:00 a.m. to 3:00 p.m. Fee: starting at 6?.

For more information, contact Ms. Ferry at 06 11 27 03 10. The registration form can be downloaded online from the Gerbéviller Town Hall website.

L’événement Course Rose en Mortagne 8ème édition Gerbéviller a été mis à jour le 2026-07-31 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS