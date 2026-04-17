Courses Camarguaises Club Taurin des Alpilles Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence

Saint-Rémy-de-Provence

Courses Camarguaises Club Taurin des Alpilles

Vendredi 17 avril 2026 à partir de 18h30.

Mardi 7 juillet 2026 à partir de 17h.

Lundi 20 juillet 2026 à partir de 17h.

Mardi 28 juillet 2026 à partir de 18h.

Mardi 4 août 2026 à partir de 21h.

Jeudi 20 août 2026 à partir de 17h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 21:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-04-17 2026-07-07 2026-07-20 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-20

Retrouvez les courses camarguaises organisées par le Club Taurin des Alpilles aux Arènes Municipales de Saint-Rémy-de-Provence !Familles

Organisé par le Club Taurin des Alpilles.



– Vendredi 17 avril à 18h30

Course camarguaise Trophée des Jeunes Pousses

Manades Fournier et Lou Simbeu

École de raseteurs de Saint-Rémy-de-Provence



– Mardi 7 juillet à 17h00

Raseteurs stagiaires désignés par la FFCC

Manades Caillan. Didelot-Langlade



– Lundi 20 juillet à 17h00

Championnat de France Espoir.

Avec les manades Caillan. La Clapiére. Joncas. Guillierme. Mogador

Raseteurs invités Dunan. Mayor. Gramatico. Martinez. Djabelkir.



– Mardi 28 juillet à 17h00

Championnat de France Espoir.

Avec les manades Caillan. Beaumelle. Michel Robert. Martini. La Contesse. Reimonen

Raseteurs invités H. Sanchis ; L.Dana ; M.El Fatmi ; K.Ouennpuri ; V. Laurent ; S. Jakupi.



– Mardi 4 août à 21h00

Championnat de France Espoir.

Manades Caillan. A. Gros. Chauvet Teddy. Pla. Chanoine. Richebois

Raseteurs invités K. Manco ; E. Bernard ; K. Laouazi ; W.Djelassy ; A. Cadenas ; J. Ciacchini



– Jeudi 20 août à 17h00

Championnat de France Espoir.

Manades Caillan. Layalle. Mermoux. Cougourlier. La Galére. Sylvéreal

Raseteurs invités H.Sanchis ; D.Bouhalam ; F. Allam ;J. Diniakos ; K. Ouennouri ; P. Laurier .

Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 78 42 55 manadecaillan@aol.com

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English :

Watch the Camargue bull races organised by the Club Taurin des Alpilles at the Arènes Municipales in Saint-Rémy-de-Provence!

L’événement Courses Camarguaises Club Taurin des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles