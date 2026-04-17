Courses Camarguaises Club Taurin des Alpilles Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence
Courses Camarguaises Club Taurin des Alpilles Avenue Falco de Baroncelli Saint-Rémy-de-Provence vendredi 17 avril 2026.
Saint-Rémy-de-Provence
Courses Camarguaises Club Taurin des Alpilles
Vendredi 17 avril 2026 à partir de 18h30.
Mardi 7 juillet 2026 à partir de 17h.
Lundi 20 juillet 2026 à partir de 17h.
Mardi 28 juillet 2026 à partir de 18h.
Mardi 4 août 2026 à partir de 21h.
Jeudi 20 août 2026 à partir de 17h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 21:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-04-17 2026-07-07 2026-07-20 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-20
Retrouvez les courses camarguaises organisées par le Club Taurin des Alpilles aux Arènes Municipales de Saint-Rémy-de-Provence !Familles
Organisé par le Club Taurin des Alpilles.
– Vendredi 17 avril à 18h30
Course camarguaise Trophée des Jeunes Pousses
Manades Fournier et Lou Simbeu
École de raseteurs de Saint-Rémy-de-Provence
– Mardi 7 juillet à 17h00
Raseteurs stagiaires désignés par la FFCC
Manades Caillan. Didelot-Langlade
– Lundi 20 juillet à 17h00
Championnat de France Espoir.
Avec les manades Caillan. La Clapiére. Joncas. Guillierme. Mogador
Raseteurs invités Dunan. Mayor. Gramatico. Martinez. Djabelkir.
– Mardi 28 juillet à 17h00
Championnat de France Espoir.
Avec les manades Caillan. Beaumelle. Michel Robert. Martini. La Contesse. Reimonen
Raseteurs invités H. Sanchis ; L.Dana ; M.El Fatmi ; K.Ouennpuri ; V. Laurent ; S. Jakupi.
– Mardi 4 août à 21h00
Championnat de France Espoir.
Manades Caillan. A. Gros. Chauvet Teddy. Pla. Chanoine. Richebois
Raseteurs invités K. Manco ; E. Bernard ; K. Laouazi ; W.Djelassy ; A. Cadenas ; J. Ciacchini
– Jeudi 20 août à 17h00
Championnat de France Espoir.
Manades Caillan. Layalle. Mermoux. Cougourlier. La Galére. Sylvéreal
Raseteurs invités H.Sanchis ; D.Bouhalam ; F. Allam ;J. Diniakos ; K. Ouennouri ; P. Laurier .
Avenue Falco de Baroncelli Arènes Chomel Coinon Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 78 42 55 manadecaillan@aol.com
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English :
Watch the Camargue bull races organised by the Club Taurin des Alpilles at the Arènes Municipales in Saint-Rémy-de-Provence!
L’événement Courses Camarguaises Club Taurin des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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