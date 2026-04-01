Saint-Rémy-de-Provence

La petite ferme pédagogique

Du samedi 25 au dimanche 26 avril 2026 de 10h à 17h30.

Annulé en cas de mauvais temps. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-25

La petite ferme pédagogique

Portes-ouvertes

La petite ferme vous accueille dans son vaste jardin, pour une découverte vivante et instructive.

Saint-Rémy-de-Provence

La petite ferme pédagogique

Portes-ouvertes

La petite ferme vous accueille dans son vaste jardin, pour une découverte vivante et instructive.

Saint-Rémy-de-Provence .

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

The little educational farm

Open house

La petite ferme welcomes you to its vast garden, for a lively and instructive discovery.

Saint-Rémy-de-Provence

L’événement La petite ferme pédagogique Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Parc Naturel Régional des Alpilles