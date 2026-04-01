La petite ferme pédagogique Saint-Rémy-de-Provence
La petite ferme pédagogique Saint-Rémy-de-Provence samedi 25 avril 2026.
Saint-Rémy-de-Provence
La petite ferme pédagogique
Du samedi 25 au dimanche 26 avril 2026 de 10h à 17h30.
Annulé en cas de mauvais temps. Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:30:00
Date(s) :
2026-04-25
La petite ferme pédagogique
Portes-ouvertes
La petite ferme vous accueille dans son vaste jardin, pour une découverte vivante et instructive.
Saint-Rémy-de-Provence
La petite ferme pédagogique
Portes-ouvertes
La petite ferme vous accueille dans son vaste jardin, pour une découverte vivante et instructive.
Saint-Rémy-de-Provence .
Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
The little educational farm
Open house
La petite ferme welcomes you to its vast garden, for a lively and instructive discovery.
Saint-Rémy-de-Provence
L’événement La petite ferme pédagogique Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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