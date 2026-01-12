Courses hippiques à Pouancé concours Premium (obstacles) R3/R2 Pouancé Ombrée d’Anjou

Courses hippiques à Pouancé concours Premium (obstacles) R3/R2

Pouancé Hippodrome de Senonnes Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Début : 2026-03-13

fin : 2026-08-06

2026-03-13 2026-04-08 2026-07-02 2026-08-06 2026-08-20

Courses hippiques organisées sur l'hippodrome de Senonnes, les 13 Mars, 8 Avril, 2 Juillet, 6 et 20 Août 2026.

Courses hippiques à Pouancé Concours premium

Courses hippiques organisées sur l’hippodrome de Senonnes, les 13 Mars (R3), 08 Avril (R3), 2 Juillet (R3), 6 et 20 Août (R2) 2026.

Course sur herbe.

Parking, aire d’enfants, restauration sur place .

Pouancé Hippodrome de Senonnes Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 43 06 44 01 danth54@orange.fr

English :

Horse races organized at the Senonnes racecourse on March 13, April 8, July 2, August 6 and 20, 2026.

