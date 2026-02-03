Courses hippiques de la Rochardière JALLAIS Beaupréau-en-Mauges

Courses hippiques de la Rochardière

JALLAIS Hippodrome de la Rochardière Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 13:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Trot, obstacle, courses de poneys, vivez les courses hippiques de Jallais !

L’hippodrome de la Rochardière accueillera en juin prochain les courses de Jallais.

Courses de Trot et Galop

différentes Animations et Restauration sur place

A vos marques, prêts, pariez ! .

JALLAIS Hippodrome de la Rochardière Beaupréau-en-Mauges 49510 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 63 81 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Trotting, jumping, pony races, live the horse races of Jallais!

L’événement Courses hippiques de la Rochardière Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-02-03 par Pôle Tourisme ôsezMauges