AGENDA · Sainte-Marie-du-Mont
Courses hippiques Sainte-Marie-du-Mont
dimanche 2 août 2026 · Sainte-Marie-du-Mont
Informations pratiques
Sainte-Marie-du-Mont
Courses hippiques
Hippodrome Sainte-Marie-du-Mont Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
8 courses au trot. Repas champêtre, animations pour enfants, buvette et petite restauration sur place (glaces, pâtisseries). .
Hippodrome Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 6 70 61 33 91
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English : Courses hippiques
L’événement Courses hippiques Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Baie du Cotentin
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