Informations pratiques

Sainte-Marie-du-Mont

Courses hippiques

Hippodrome Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

8 courses au trot. Repas champêtre, animations pour enfants, buvette et petite restauration sur place (glaces, pâtisseries). .

Hippodrome Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 6 70 61 33 91

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English : Courses hippiques

L’événement Courses hippiques Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Baie du Cotentin