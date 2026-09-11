Courses hippiques Tout galop Hippodrome de Cluny Cluny
samedi 10 octobre 2026 · Hippodrome de Cluny · Cluny
Informations pratiques
Cluny
Courses hippiques Tout galop
Hippodrome de Cluny 8 Chemin Georges Malère Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 11:30:00
fin : 2026-10-10 17:30:00
Date(s) :
2026-10-10
6 rendez-vous en 2026 pour découvrir un sport, un jeu, un spectacle.
Au menu courses hippiques avec du trot, du plat et de l’obstacle pour satisfaire tous publics dans un cadre verdoyant où chacun pourra se restaurer, se détendre, s’amuser.
En famille, pour jouer ou simplement s’émerveiller du spectacle; comprendre l’organisation des courses, les paris; vivre le spectacle de l’intérieur… il y en a pour tous les gouts. .
Hippodrome de Cluny 8 Chemin Georges Malère Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 02 27 contact@hippodrome-cluny.com
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English : Courses hippiques Tout galop
L’événement Courses hippiques Tout galop Cluny a été mis à jour le 2026-04-13 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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