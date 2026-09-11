UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cluny

Courses hippiques Tout galop Hippodrome de Cluny Cluny

samedi 10 octobre 2026 · Hippodrome de Cluny · Cluny

Courses hippiques Tout galop Hippodrome de Cluny Cluny

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
11:30:00
Lieu
Hippodrome de Cluny
Adresse
8 Chemin Georges Malère
Ville
71250 Cluny
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Cluny

Courses hippiques Tout galop

Hippodrome de Cluny 8 Chemin Georges Malère Cluny Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 11:30:00
fin : 2026-10-10 17:30:00

Date(s) :
2026-10-10

6 rendez-vous en 2026 pour découvrir un sport, un jeu, un spectacle.
Au menu courses hippiques avec du trot, du plat et de l’obstacle pour satisfaire tous publics dans un cadre verdoyant où chacun pourra se restaurer, se détendre, s’amuser.
En famille, pour jouer ou simplement s’émerveiller du spectacle; comprendre l’organisation des courses, les paris; vivre le spectacle de l’intérieur… il y en a pour tous les gouts.   .

Hippodrome de Cluny 8 Chemin Georges Malère Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 02 27  contact@hippodrome-cluny.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Courses hippiques Tout galop

L’événement Courses hippiques Tout galop Cluny a été mis à jour le 2026-04-13 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

À voir aussi à Cluny (Saône-et-Loire)