Courses Hippodrome de La Teste de Buch La Teste-de-Buch

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Situé au cœur d’un joyau naturel de verdure de 80 hectares à l’ombre des pins et à proximité des plages océanes et de la Dune du Pilat. La Société des Courses de La Teste accueille 18 réunions de courses télévisées par an, se déroulant de mars à septembre. Ce lieu ultramoderne doté d’une tribune de 600 places, d’un restaurant panoramique et d’une salle de prestige qui vous offre une vue panoramique sur les plus belles pistes de courses du Sud-Ouest. Venez vibrer au rythme des chevaux de l’hippodrome de La Teste de Buch ! .

785 route de Cazaux La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 74 26 contact@hippodrome-lateste.com

