COURTS CIRCUIT 66 LE BOULOU Le Boulou
vendredi 11 septembre 2026 · Le Boulou
Informations pratiques
Le Boulou
COURTS CIRCUIT 66 LE BOULOU
17 Avenue Général Joseph Santraille Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Festival itinérant du court-métrage en pays catalan
18h00 TAKE IT RADIO
18H00 Librairie itinérante Le cheval dans l’arbre
18h30 Séance de projection thématique
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17 Avenue Général Joseph Santraille Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 51 00
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English :
Traveling Short Film Festival in Catalonia
6:00 p.m.: TAKE IT RADIO
6:00 p.m.: Traveling Bookstore: The Horse in the Tree
6:30 p.m.: Themed Screening
L’événement COURTS CIRCUIT 66 LE BOULOU Le Boulou a été mis à jour le 2026-08-20 par CDT66
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