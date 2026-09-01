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AGENDA · Le Boulou

COURTS CIRCUIT 66 LE BOULOU Le Boulou

vendredi 11 septembre 2026 · Le Boulou

COURTS CIRCUIT 66 LE BOULOU Le Boulou

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Adresse
17 Avenue Général Joseph Santraille
Ville
66160 Le Boulou
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Le Boulou

COURTS CIRCUIT 66 LE BOULOU

17 Avenue Général Joseph Santraille Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Festival itinérant du court-métrage en pays catalan

18h00 TAKE IT RADIO
18H00 Librairie itinérante Le cheval dans l’arbre
18h30 Séance de projection thématique
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17 Avenue Général Joseph Santraille Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 51 00 

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English :

Traveling Short Film Festival in Catalonia

6:00 p.m.: TAKE IT RADIO
6:00 p.m.: Traveling Bookstore: The Horse in the Tree
6:30 p.m.: Themed Screening

L’événement COURTS CIRCUIT 66 LE BOULOU Le Boulou a été mis à jour le 2026-08-20 par CDT66

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