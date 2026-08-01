Informations pratiques

Le Boulou

APER’EAU QUIZ DE L’ÉTÉ

4 Rue Arago Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 –

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 11:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Aper’Eau Quiz Le jeu rafraîchissant de l’été ! ☀️

Cet été, testez vos connaissances en vous amusant avec l’Aper’Eau Quiz, un jeu convivial proposé par la Maison de l’Eau et de la Méditerranée au Boulou !

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4 Rue Arago Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 50 10 contact@mem-leboulou.fr

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English :

? Aper?Eau Quiz ? The refreshing game of the %E9t%E9! ???

This summer, test your knowledge while having fun with the Aper’Eau Quiz, a fun game brought to you by the Maison de l’Eau et de la Méditerranée in Le Boulou!

L’événement APER’EAU QUIZ DE L’ÉTÉ Le Boulou a été mis à jour le 2026-07-28 par VALLESPIR TOURISME