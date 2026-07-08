Informations pratiques

Le Boulou

LA COULEUR PREND VIE ANJA PULY

Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-05

Le travail d’ Anja PULY, s’oriente aujourd’hui vers l’abstraction. Avec l’encre à l’alcool, les pigments dansent, se rencontrent et se transforment, laissant naître des paysages intérieurs, entre hasard et émerveillement.

.

Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 75 00 mediatheque@mairie-leboulou.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Anja PULY’s work today is focused on abstraction. With ink and alcohol, the pigments dance, come together, and transform, giving rise to inner landscapes that lie somewhere between chance and wonder.

L’événement LA COULEUR PREND VIE ANJA PULY Le Boulou a été mis à jour le 2026-07-08 par CDT66