Le Boulou

COURSE D’EAU’RIENTATION

4 Rue Arago Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 09:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Envie d’une activité originale en famille ou entre amis ?

Partez à l’aventure avec notre Course d’eau rientation un défi ludique en mode nature

Tous les mardis de juillet & août à 9h30

Dates 7, 14, 21, 28 juillet & 4, 11, 18, 25 août

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4 Rue Arago Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 50 10 contact@mem-leboulou.fr

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English :

Looking for a unique activity to enjoy with family or friends?

Set off on an adventure with our Water Orienteering Course: a fun challenge in the great outdoors

Every Tuesday in July & August at 9:30 a.m.

Dates: July 7, 14, 21, 28 & August 4, 11, 18, 25

L’événement COURSE D’EAU’RIENTATION Le Boulou a été mis à jour le 2026-06-25 par VALLESPIR TOURISME