COURSE D’EAU’RIENTATION Le Boulou
COURSE D’EAU’RIENTATION Le Boulou mardi 4 août 2026.
Le Boulou
COURSE D’EAU’RIENTATION
4 Rue Arago Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Envie d’une activité originale en famille ou entre amis ?
Partez à l’aventure avec notre Course d’eau rientation un défi ludique en mode nature
Tous les mardis de juillet & août à 9h30
Dates 7, 14, 21, 28 juillet & 4, 11, 18, 25 août
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4 Rue Arago Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 50 10 contact@mem-leboulou.fr
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English :
Looking for a unique activity to enjoy with family or friends?
Set off on an adventure with our Water Orienteering Course: a fun challenge in the great outdoors
Every Tuesday in July & August at 9:30 a.m.
Dates: July 7, 14, 21, 28 & August 4, 11, 18, 25
L’événement COURSE D’EAU’RIENTATION Le Boulou a été mis à jour le 2026-06-25 par VALLESPIR TOURISME
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