MÉMOIRE D’ÉPOQUE DIDIER DANISKA Le Boulou
mercredi 5 août 2026 · Le Boulou
Informations pratiques
Le Boulou
MÉMOIRE D’ÉPOQUE DIDIER DANISKA
Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-05
Vivez ou revivez au travers des peintures de Didier DANISKA Mémoire d’époque un voyage dans le temps de Stars et de Lieux hauts et couleurs.
.
Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 75 00 mediatheque@mairie-leboulou.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Through Didier DANISKA’s paintings in the series “Mémoire d’époque,” experience or relive a journey through time featuring stars and vibrant, colorful places.
L’événement MÉMOIRE D’ÉPOQUE DIDIER DANISKA Le Boulou a été mis à jour le 2026-07-06 par CDT66
À voir aussi à Le Boulou (Pyrénées-Orientales)
- VISITE GUIDÉE MAISON DE L’EAU LE BOULOU Le Boulou 20 juillet 2026
- ATELIER LES LOUPS EN CATALOGNE Le Boulou 22 juillet 2026
- VISITE GUIDÉE MAISON DE L’EAU LE BOULOU Le Boulou 27 juillet 2026
- INTERVENTION MARINE RAJA AMPAT Le Boulou 29 juillet 2026
- VISITE GUIDÉE MAISON DE L’EAU LE BOULOU Le Boulou 3 août 2026