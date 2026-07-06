Informations pratiques

Le Boulou

MÉMOIRE D’ÉPOQUE DIDIER DANISKA

Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-05

Vivez ou revivez au travers des peintures de Didier DANISKA Mémoire d’époque un voyage dans le temps de Stars et de Lieux hauts et couleurs.

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Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 75 00 mediatheque@mairie-leboulou.fr

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English :

Through Didier DANISKA’s paintings in the series “Mémoire d’époque,” experience or relive a journey through time featuring stars and vibrant, colorful places.

L’événement MÉMOIRE D’ÉPOQUE DIDIER DANISKA Le Boulou a été mis à jour le 2026-07-06 par CDT66