Courts-métrages Festival des Cinémas Indiens de Toulouse, Médiathèque Grand M, Toulouse

Courts-métrages Festival des Cinémas Indiens de Toulouse 23 et 24 avril Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T14:00:00+02:00 – 2026-04-24T16:00:00+02:00

Jeudi 23 avril – 14h

Vendredi 24 avril – 14h

La compétition de courts-métrages devient ASIA CONNEXION, une sélection, qui, au-delà de l’Inde, s’ouvre aux productions de tout le continent asiatique. Hong-Kong, Japon, Corée du Sud, Taïwan… rejoignent l’Inde.

Venez découvrir les réalisateurs et réalisatrices de demain et votez pour le prix du public 2026.

Plus d’infos sur toulouseindianfilmfestival.com

Médiathèque Grand M

Durée : 2h30

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m [{« link »: « http://toulouseindianfilmfestival.com »}] Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

Venez découvrir les réalisateurs et réalisatrices de demain et votez pour le prix du public 2026.