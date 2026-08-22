Informations pratiques

Courville-sur-Eure

Courville historique, Courville patrimonial Journées Européennes du Patrimoine

Place de la Madeleine Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Courville historique, Courville patrimonial Journées Européennes du Patrimoine

Découvrez la commune lors d’une visite d’environ 1 km, sur un parcours plat et aménagé. Le départ est fixé à 14h00, place de la Madeleine, face à la chapelle. .

Place de la Madeleine Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 07 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Historic Courville, Heritage Courville: European Heritage Days

L’événement Courville historique, Courville patrimonial Journées Européennes du Patrimoine Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-08-22 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE