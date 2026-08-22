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Courville historique, Courville patrimonial Journées Européennes du Patrimoine Courville-sur-Eure

dimanche 20 septembre 2026 · Courville-sur-Eure

Courville historique, Courville patrimonial Journées Européennes du Patrimoine Courville-sur-Eure

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place de la Madeleine
Ville
28190 Courville-sur-Eure
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Courville-sur-Eure

Courville historique, Courville patrimonial Journées Européennes du Patrimoine

Place de la Madeleine Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Courville historique, Courville patrimonial Journées Européennes du Patrimoine
Découvrez la commune lors d’une visite d’environ 1 km, sur un parcours plat et aménagé. Le départ est fixé à 14h00, place de la Madeleine, face à la chapelle.   .

Place de la Madeleine Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 07 90 

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English :

Historic Courville, Heritage Courville: European Heritage Days

L’événement Courville historique, Courville patrimonial Journées Européennes du Patrimoine Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-08-22 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE

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