Courville historique, Courville patrimonial Journées Européennes du Patrimoine Courville-sur-Eure
dimanche 20 septembre 2026 · Courville-sur-Eure
Informations pratiques
Courville-sur-Eure
Courville historique, Courville patrimonial Journées Européennes du Patrimoine
Place de la Madeleine Courville-sur-Eure Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Courville historique, Courville patrimonial Journées Européennes du Patrimoine
Découvrez la commune lors d’une visite d’environ 1 km, sur un parcours plat et aménagé. Le départ est fixé à 14h00, place de la Madeleine, face à la chapelle. .
Place de la Madeleine Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 07 90
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English :
Historic Courville, Heritage Courville: European Heritage Days
L’événement Courville historique, Courville patrimonial Journées Européennes du Patrimoine Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-08-22 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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