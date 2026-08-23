Informations pratiques

Courville-sur-Eure

Visite guidée du Silo SCAEL Journées Européennes du Patrimoine

Route de Billancelles Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite guidée du Silo SCAEL Journées Européennes du Patrimoine

Véritables marqueurs du paysage agricole français, les silos racontent à eux seuls une partie de l’histoire de l’agriculture

et de la coopération. Cette journée sera l’occasion de découvrir leur évolution, leur rôle stratégique dans les territoires

et leur fonctionnement au quotidien. Au programme Une exposition historique retraçant l’apparition et le développement des silos en France, de leurs origines à nos jours.

Une visite guidée du silo de Courville-sur-Eure, animée par l’équipe du site et par Nicolas Loriette, historien spécialiste du sujet, qui apportera son éclairage sur l’histoire de ces ouvrages emblématiques du patrimoine agricole et industriel français. .

Route de Billancelles Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Guided Tour of the SCAEL Silo: European Heritage Days

L’événement Visite guidée du Silo SCAEL Journées Européennes du Patrimoine Courville-sur-Eure a été mis à jour le 2026-08-23 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE