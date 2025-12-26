COUSCOUS AUX LARDONS Le Mans
37 Rue nationale Le Mans Sarthe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10 18:30:00
fin : 2026-03-14
2026-03-10 2026-03-13
Un mariage, deux cultures, deux belles-mères… Rachid aime Marie-Sophie, Marie-Sophie aime Rachid !
La vie à deux c’est déjà compliqué mais lorsqu’il s’agit d’un couple mixte ça devient la folie. Une confrontation des cultures abordée sans parti pris, mais pour votre plus grand plaisir, avec dérision.
Deux comédiens débordant d’énergie, gags et quiproquos en avalanche. Bref, de quoi dérider les zygomatiques. .
37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69
