COUSCOUS AUX LARDONS Le Mans

COUSCOUS AUX LARDONS

37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 18:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-10 2026-03-13

Un mariage, deux cultures, deux belles-mères… Rachid aime Marie-Sophie, Marie-Sophie aime Rachid !

La vie à deux c’est déjà compliqué mais lorsqu’il s’agit d’un couple mixte ça devient la folie. Une confrontation des cultures abordée sans parti pris, mais pour votre plus grand plaisir, avec dérision.

Deux comédiens débordant d’énergie, gags et quiproquos en avalanche. Bref, de quoi dérider les zygomatiques. .

37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69

