Couscous party, La Cité du Vin, Bordeaux

Informations pratiques

Couscous party Samedi 3 octobre, 19h30 La Cité du Vin Gironde

Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T19:30:00+02:00 – 2026-10-03T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T19:30:00+02:00 – 2026-10-03T22:30:00+02:00

Sous la houlette du chef nomade Emmanuel Perrodin, de l’artiste-cuisinière Marie-Josée Ordener et des cheffes de l’association solidaire Marie Curry, les Grandes Tables sortent une batterie de couscoussiers et engrainent la semoule à la mode bordelaise, sénégalaise et bien d’autres inspirations…

Au cours de cette soirée festive, vous dégusterez quatre couscous aux influences multiples, chacun accompagné d’un vin sélectionné par les sommeliers de la Cité du Vin pour en révéler toute la richesse aromatique.

Entre dégustations, accords mets et vins et interventions musicales, cette Couscous Party vous invite à un voyage gourmand de la Méditerranée à nos terroirs.

Inscrits en 2020 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, les savoirs, savoir-faire et pratiques liés au couscous témoignent d’un patrimoine culinaire ancestral, mais aussi de la vitalité des échanges culturels contemporains.

Plat du quotidien et des grandes occasions, le couscous traverse les frontières, les générations et les histoires. Cette soirée rend hommage à ses mille saveurs, à sa générosité et à l’art du partage qu’il incarne.

N’hésitez pas également à participer à la rencontre gratuite qui précédera la dégustation.

Avec : Emmanuel Perrodin, chef nomade, Marie-Josée Ordener, artiste-cuisinière, Mirna Fahri, Marie Diémé et Djaouida Hadri Khoussa, cheffes de Marie Curry, les musiciens invités et l’équipe de sommellerie de la Cité du Vin

Dans le cadre du festival Kouss.Kouss Hors les murs

En partenariat avec : Marie Curry, le festival Kouss.Kouss et les Grandes Tables.

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/couscous-party »}]

Couscous Party, entre dégustations, accords mets et vins et musique !

Maki Manoukian