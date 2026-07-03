Cousumain Le Pôle Saint-Pierre-du-Mont
mardi 12 janvier 2027 · Le Pôle · Saint-Pierre-du-Mont
Informations pratiques
Saint-Pierre-du-Mont
Cousumain
Le Pôle 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-12 10:00:00
fin : 2027-01-16 10:25:00
Date(s) :
2027-01-12 2027-01-13 2027-01-14 2027-01-16
Dans ce cirque à hauteur d’enfant, frissons et rires s’entrelacent pour raconter la naissance d’un lien, aussi simple et fort qu’une main tenue. U
Un grand chamboule-tout malicieux pour deux acrobates et quarante-huit boîtes à cigares. S’ils semblent bien différents, ces drôles de personnages prennent un malin plaisir à inventer ensemble une multitude de constructions. Dans ce huis clos acrobatique à l’échelle des tout-petits, ils explorent des villes et des châteaux imaginés sur l’instant, pour mieux les renverser aussitôt. Ici, tout devient matière à exploration les boîtes, bien sûr, mais aussi le sol et l’autre. Au rythme de l’inspiration, les corps s’apprivoisent et les gestes dialoguent pour célébrer la rencontre, la curiosité et l’imagination en mouvement. .
Le Pôle 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10 billetterie@theatredegascogne.fr
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English : Cousumain
L’événement Cousumain Saint-Pierre-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Mont-de-Marsan
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