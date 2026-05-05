Couture en folie, Micro-Folie, Le pouliguen

Couture en folie 22 et 30 mai Micro-Folie Loire-Atlantique

Gratuit: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T10:00:00+02:00 – 2026-05-22T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T13:00:00+02:00

Confectionnez un sac à la machine à coudre ou bien apportez votre tricot !

Micro-Folie Salle Marcel Baudry, 8 rue Maréchal Joffre 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 47 36 10 »}, {« type »: « email », « value »: « info@culture-en-folie.org »}]

Confectionnez un sac à la machine à coudre ou bien apportez votre tricot ! CULTURE FAMILLE