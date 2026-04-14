Couture Libre, Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux, Bordeaux
Couture Libre, Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux, Bordeaux samedi 18 avril 2026.
Couture Libre 18 avril et 16 mai Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux Gironde
Sur inscription via HelloAsso
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T15:30:00+02:00
Fin : 2026-05-16T14:00:00+02:00 – 2026-05-16T15:30:00+02:00
• Le Samedi 18 avril 2026, de 14h à 15h30• Le Samedi16 mai 2026, de 14h à 15h30
Clémentine est la créatrice d’Atelier Mandapunk et réalise des créations funs et colorées depuis 2018 à Bordeaux. Elle te propose de venir réaliser ton projet couture à l’atelier des Yvette.
Pour cela, il faudra que tu amènes tout le matériel nécessaire à ton projet : patron, tissu, fils, boutons, petit matériel de couture, etc. La machine peut t’être fournie mais tu peux également amener la tienne si tu le souhaites (dans ce cas, préviens-moi par un petit mail) ! ☺️
Un café ou thé vous sera offert pendant le cours. :)
⚠️ Contacte-moi par mail : contactmandapunk@gmail.com, dès ton inscription afin de me présenter ton projet. Ainsi je pourrai y réfléchir en amont et t’aider au mieux le jour J !
Les Yvette 280 cours de la somme 33800 Bordeaux 280 cours de la somme 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty – Saint-Genès Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-yvette/evenements/couture-libre »}] [{« link »: « mailto:contactmandapunk@gmail.com »}]
Viens coudre ton projet personnalisé avec Clémentine d’Atelier Mandapunk, dans une ambiance chaleureuse et conviviale dans la super boutique des Yvette, au coeur du quartier Nansouty :) atelier couture cours de couture
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