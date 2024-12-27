COVERTRAMP ZENITH DE PAU Pau
COVERTRAMP ZENITH DE PAU Pau samedi 6 juin 2026.
COVERTRAMP
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
COVERTRAMP adoubé par Roger Hodgson (Ex-Supertramp) est réputé être le meilleur hommage planétaire de SUPERTRAMP!
Se produisant dans toute la France et en Belgique, le groupe se compose de 6 musiciens multi-instrumentistes qui reproduisent à la note près 100% live dans les mêmes tonalités et harmonies vocales. 2 heures de concert retraçant les 5 albums emblématiques ; 2 heures de magie et d’émotion …
Tous les tubes qui ont fait la légende de SUPERTRAMP, la mythique formation anglaise des années 1970/80, sont joués lors de ce show à remonter le temps ! School, Dreamer, Breakfast In America, Goodbye Stranger, Take The Long Way Home, ou encore Fool’s Overture, Give a Little Bit, etc…Les musiques de Supertramp sont éternelles et traversent le temps… Une fidélité prodigieuse à l’œuvre originale, les critiques sont unanimes, COVERTRAMP est un tribute band exceptionnel ! .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 56 billetzenith@pau-evenements.fr
