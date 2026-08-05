Cowboy ou Indien ? Chapelle de la Congrégation Poligny

Informations pratiques

Poligny

Cowboy ou Indien ?

Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny Jura

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-13 20:30:00

fin : 2027-05-13 21:50:00

Date(s) :

2027-05-13

Théâtre À partir de 10 ans 1 h 20

Groupe Déjà

Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoit Fournier ? Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà trop ! Devenus adultes, ils traînent avec eux les traces indélébiles de l’enfance et les promesses qu’elle n’a pas tenues. Groupe Déjà questionne à nouveau la famille en s’attaquant cette fois à la fratrie. Entre frères et sœurs, tous les jeux d’alliance et de conflit sont possibles. Cherchons à saisir cette infime frontière entre amour et haine, disputes et complicités… C’est une fresque théâtrale qui convoque à la fois l’émotion et l’idiotie, l’absurde et le grinçant, la tendresse et la cruauté.

Comment et pourquoi restons-nous frères quand tout nous sépare une fois adultes ? Autrement dit comment comprendre que malgré tout ce que les frères et sœurs peuvent se lancer à la figure, il n’y ait pas plus de ruptures ?

Auteurs Antoine Meunier et Sébastian Lazennec

Mise en scène collective

Avec le regard extérieur de Stanislas Hilairet et Servane Deschamps

Chorégraphe Florence Loison

Interprètes Antoine Meunier et Sébastian Lazennec

Décor Olivier Clausse et Sarah Quentin

Création lumière et direction technique Simon Rutten

Création sonore Julien Leguay

Régie en tournée Simon Rutten ou Julien Leguay ou Samy Hidous ou Thomas Breheret

Photographie Pascal Boudet

Diffusion, production, administration Émilie Métris

Communication Laurianne Marié .

Chapelle de la Congrégation 37 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Cowboy ou Indien ?

L’événement Cowboy ou Indien ? Poligny a été mis à jour le 2026-07-27 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA