Guirlande en origami Médiathèque Poligny
vendredi 7 août 2026 · Médiathèque · Poligny
Informations pratiques
Poligny
Guirlande en origami
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Atelier créatif
Apprenez à faire des guirlandes d’origami pour une décoration colorée !
Å partir de 8 ans.
Atelier, sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Sur inscription nombre de place limité. À partir de 8 ans. .
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr
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English : Guirlande en origami
L’événement Guirlande en origami Poligny a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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