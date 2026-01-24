Guirlande en origami Médiathèque Poligny

Informations pratiques

Poligny

Guirlande en origami

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Atelier créatif

Apprenez à faire des guirlandes d’origami pour une décoration colorée !

Å partir de 8 ans.

Atelier, sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Sur inscription nombre de place limité. À partir de 8 ans. .

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr

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English : Guirlande en origami

L’événement Guirlande en origami Poligny a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA