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AGENDA · Poligny

Guirlande en origami Médiathèque Poligny

vendredi 7 août 2026 · Médiathèque · Poligny

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
11 Avenue de la République
Ville
39800 Poligny
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Poligny

Guirlande en origami

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Atelier créatif
Apprenez à faire des guirlandes d’origami pour une décoration colorée !
Å partir de 8 ans.
Atelier, sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Sur inscription nombre de place limité. À partir de 8 ans.   .

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29  mediatheque.poligny@cc-aps.fr

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English : Guirlande en origami

L’événement Guirlande en origami Poligny a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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