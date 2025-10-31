Arrivée Tour de France Femmes

Poligny Jura

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

ÉTAPE 3 | Genève > Poligny | 157 km

C’est depuis Genève, où le Tour de France a maintes fois fait halte la dernière en 1990 et récemment théâtre de l’arrivée finale du Tour de Romandie, que repartira le Tour de France Femmes avec Zwift. Pour une 3e étape de tous les possibles…

POLIGNY

A 340 m d’altitude, Poligny, ancienne ville fortifiée du Jura possède un patrimoine historique exceptionnel. Par sa situation naturelle, accrochée à la Croix du Dan et entourée par un large domaine forestier, des prairies abondantes et plusieurs centaines d’hectares de vignes, Poligny témoigne également d’une très riche diversité.

Mais Poligny est surtout connue mondialement pour être la Capitale du Comté. Le nombre de fruitières et de fromageries dédiées que vous y trouverez en témoigne admirablement ! De même que La Maison du Comté et l’École d’industrie laitière (ENILBIO) qui participent à l’identité et au dynamisme de la ville. Une énergie qu’on retrouve aussi dans les nombreuses activités sportives et de loisirs proposées sur le territoire. Que vous soyez fan d’escalade, de spéléologie, de vélo, de randonnée ou d’équitation, Poligny est faite pour vous ! .

Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté

