Cozmo, Bibliothèque Jardin public, Bordeaux

Cozmo Mercredi 15 avril, 15h30 Bibliothèque Jardin public Gironde

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T15:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T15:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00

Les robots Cozmo sont de d’adorables petites créatures électroniques. Elles peuvent jouer, chanter, intéragir avec leur environnement et les personnes autours d’elles et exprimer des émotions. Elle peuvent aussi être programmées pour effectuer certaines tâches et avoir un comportement prédéfini. Une initiation à la programmetion facile et ludique !

Bibliothèque Jardin public Jardin public, place Bardineau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Fondaudège Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 81 38 91 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 81 38 91 »}] Bibliothèque publique spécialisée jeunesse Non accessible aux personnes à mobilité réduite (bibliothèque située au 1er étage, sans ascenseur)

Atelier d’initiation à la programmation Cozmo programmation

Visuel créé avec Canva