Informations pratiques

Barr

Craft Market

5a rue des lièvres Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 11:00:00

fin : 2026-08-23 20:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Des stands de créateurs.ices, à manger et à boire, de quoi satisfaire tout le monde !

Le craft market débarque à Barr pour sa prochaine édition !

De quoi fêter la fin de l’été et la rentrée en beauté !

Des stands de créateurs.ices, à manger et à boire, de quoi satisfaire tout le monde.

Venez découvrir les artisans.es du coin et leur savoir faire dans une ambiance conviviale.

Dogs et Kids friendly. 0 .

5a rue des lièvres Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est

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English :

Stalls featuring local artisans, food, and drinks—something to satisfy everyone!

L’événement Craft Market Barr a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme du pays de Barr