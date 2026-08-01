UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Barr

Craft Market Barr

dimanche 23 août 2026 · Barr

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
5a rue des lièvres
Ville
67140 Barr
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Barr

Craft Market

5a rue des lièvres Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23 11:00:00
fin : 2026-08-23 20:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Des stands de créateurs.ices, à manger et à boire, de quoi satisfaire tout le monde !
Le craft market débarque à Barr pour sa prochaine édition !
De quoi fêter la fin de l’été et la rentrée en beauté !
Des stands de créateurs.ices, à manger et à boire, de quoi satisfaire tout le monde.

Venez découvrir les artisans.es du coin et leur savoir faire dans une ambiance conviviale. 

Dogs et Kids friendly. 0  .

5a rue des lièvres Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stalls featuring local artisans, food, and drinks—something to satisfy everyone!

L’événement Craft Market Barr a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme du pays de Barr

À voir aussi à Barr (Bas-Rhin)