Craft Market Barr
dimanche 23 août 2026 · Barr
Informations pratiques
Barr
Craft Market
5a rue des lièvres Barr Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23 11:00:00
fin : 2026-08-23 20:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Des stands de créateurs.ices, à manger et à boire, de quoi satisfaire tout le monde !
Le craft market débarque à Barr pour sa prochaine édition !
De quoi fêter la fin de l’été et la rentrée en beauté !
Des stands de créateurs.ices, à manger et à boire, de quoi satisfaire tout le monde.
Venez découvrir les artisans.es du coin et leur savoir faire dans une ambiance conviviale.
Dogs et Kids friendly. 0 .
5a rue des lièvres Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Stalls featuring local artisans, food, and drinks—something to satisfy everyone!
L’événement Craft Market Barr a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme du pays de Barr
À voir aussi à Barr (Bas-Rhin)
- Rue des arts Barr 9 août 2026
- Cours de cuisine vegan & sans gluten Techniques & Saveurs explosives Barr 9 août 2026
- Grande soirée concerts des Estivales Barr 22 août 2026
- Déjeuner insolite au Musée de la Folie Marco Barr 29 août 2026
- Soirée dégustation Accords vins et fromages Barr 30 août 2026