crAsh-test/crAsh-son #6.5 – avec Dzovinar Mikirditsian, Autre lieu, Genève
crAsh-test/crAsh-son #6.5 – avec Dzovinar Mikirditsian, Autre lieu, Genève jeudi 7 mai 2026.
crAsh-test/crAsh-son #6.5 – avec Dzovinar Mikirditsian Jeudi 7 mai, 21h00 Autre lieu
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T21:00:00+02:00 – 2026-05-07T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-07T21:00:00+02:00 – 2026-05-07T23:00:00+02:00
Deux « crAsh-test/crAsh-son » se succèdent au mois de mai. Ces soirées dédiées à l’exploration sonore et à l’improvisation, que l’Ensemble Batida propose une dizaine de fois par année.
Le principe: en première partie de soirée, l’invité.e a carte blanche pour nous présenter un travail en cours ou une pièce récente.
En deuxième partie, les musiciennes de l’Ensemble Batida rejoignent leur invité.e sur scène pour une improvisation commune d’une durée indéterminée.
Pour cette soirée, Batida rencontre l’univers poétique et sensible de la compositrice libanaise et arménienne basée dans la région genevoise Dzovinar Mikirditsian, au bouzouki, électronique et voix.
C’est dans notre studio d’enregistrement du Vélodorme (LocalP), que nous vous accueillerons pour nos deux prochains crAsh, dans une ambiance chaleureuse et intimiste, pour une expérience au plus proche des musicien·ne·s.
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Musiciennes : Dzovinar Mikirditsian, Ensemble Batida (Alexandra Bellon, Anne Briset, Jeanne Larrouturou)
Graphisme: Alexandra Bellon & Nemesis Javier Ramos
Production : Association Ensemble Batida
Avec le soutien de : la Loterie Romande, la Ville de Genève, la Ville de Carouge, fplce
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève
Concert et improvisation – Batida rencontre la compositrice Dzovinar Mikirditsian (Bouzouki, électronique et voix), au studio Local P au Vélodrome, le 7 mai à 21:00
©Alexandra Bellon
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