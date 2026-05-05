crAsh-test/crAsh-son #6.5 – Ensemble Batida & Raphaël Rossé, Autre lieu, Genève

crAsh-test/crAsh-son #6.5 – Ensemble Batida & Raphaël Rossé Vendredi 8 mai, 21h00 Autre lieu

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T21:00:00+02:00 – 2026-05-08T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T21:00:00+02:00 – 2026-05-08T23:00:00+02:00

Deuxième « crAsh-test/crAsh-son » de ce mois de mai. Ces soirées dédiées à l’exploration sonore et à l’improvisation, que l’Ensemble Batida propose une dizaine de fois par année.

Le principe: en première partie de soirée, l’invité.e a carte blanche pour nous présenter un travail en cours ou une pièce récente.

En deuxième partie, les musiciennes de l’Ensemble Batida rejoignent leur invité.e sur scène pour une improvisation commune d’une durée indéterminée.

Ce soir, les musiciennes de Batida rencontrent Raphaël Rossé, musicien de jazz franco-australien vivant à Bâle, qui nous ravira avec son serpent. Un instrument médiéval peu commun aux courbes étonnantes et aux sonorités douces, retravaillées ici par l’électronique live.

C’est dans notre studio d’enregistrement du Vélodorme (LocalP), que nous vous accueillerons pour nos deux prochains crAsh, dans une ambiance chaleureuse et intimiste, pour une expérience au plus proche des musicien·ne·s.

________

Musicien·ne·s: Raphaël Rossé, Ensemble Batida (Alexandra Bellon, Anne Briset, Jeanne Larrouturou)

Graphisme: Alexandra Bellon & Nemesis Javier Ramos

Production : Association Ensemble Batida

Avec le soutien de : la Loterie Romande, la Ville de Genève, la Ville de Carouge, fplce

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève

Concert et improvisation – Batida rencontre le musicien de jazz Raphaël Rossé ( serpent, électronique ), au studio Local P au Vélodrome, le 8 mai à 21:00

©Alexandra Bellon