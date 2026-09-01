Crayons en nature Col du Soulor Arrens-Marsous
mardi 15 septembre 2026 · Col du Soulor · Arrens-Marsous
Informations pratiques
Arrens-Marsous
Crayons en nature
Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 09:30:00
fin : 2026-09-15 12:00:00
Date(s) :
2026-09-15
Paysages au Col du Soulor rendez-vous au col du Soulor.
Adultes et plus jeunes à partir de 12 ans tous niveaux matériel fourni.
Changement de lieu et/ou solution de repli si mauvais temps.
Inscription par téléphone.
.
Col du Soulor ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 84 24 00 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Landscapes at Col du Soulor meet at Col du Soulor.
Adults and young people aged 12 and over all levels equipment provided.
Change of venue and/or alternative solution in case of bad weather.
Registration by phone.
L’événement Crayons en nature Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-08-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Arrens-Marsous (Hautes-Pyrénées)
- Le Soulor raconte Col du Soulor Arrens-Marsous 16 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Patrimoine en danger Village Arrens-Marsous 19 septembre 2026
- À la rencontre des mal aimés chouette, hiboux, chauves-souris Col du Soulor Arrens-Marsous 25 septembre 2026
- Journées du Matrimoine 65 Dans les pas des femmes de montagne Village Arrens-Marsous 26 septembre 2026
- Visites de la ferme Cazaux Oumpré Martinou Ferme Cazaux Oumpré Martinou Arrens-Marsous 20 octobre 2026